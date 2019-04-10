Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 15:13 — ИА Регнум. В Петербурге решили поднять штрафы за незаконную уличную рекламу. Соответствующий законопроект поддержали 10 апреля на пленарном заседании Законодательного собрания региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Инициатором поправок выступили единороссы Александр Тетердинко и Павел Зеленков. Они отмечают, что объемы самовольной рекламы на петербургских улицах растут год от года, а административная ответственность за это никого не останавливает.

«Чаще всего за самовольное размещение рекламы наказывают физических лиц — непосредственных расклейщиков объявлений. До недавнего времени они и вовсе могли отделаться предупреждением. Сейчас им грозят штрафы от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, и в большинстве случаев, как показывает практика, при назначении наказания провинившихся жалеют и назначают его минимальный размер. Такие штрафы никого не пугают», — считает Тетердинко.

Поправки предлагают увеличить нижний предел штрафов для граждан до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — до 70 тыс. рублей. Максимальное наказание для последних составляет 100 тыс. рублей.

Тетердинко также выразил сожаление, что из-за ограничений федерального закона брать с граждан более, чем 5 тыс. рублей, по этой статье пока невозможно. «Однако в рамках своих полномочий мы должны приложить максимальные усилия к борьбе с рекламным мусором на улицах Петербурга», — добавил единоросс.

Добавим, по данным Смольного в 2016 году в Петербурге было вынесено 2 тыс. 475 постановлений по делам о самовольном размещении рекламы, в 2017 году — 3 тыс. 103 постановления, а в 2018 году — уже 4 тыс. 838 постановлений.

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Напомним, в марте 2019 года врио губернатора Александр Беглов поменял председателя городского комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, назначив на эту должность видного представителя рекламного бизнеса.

Добавим, что в Петербурге граждане возмущены засильем незаконной рекламы интимных услуг и борделей.

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