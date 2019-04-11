Вашингтон, 11 апреля, 2019, 05:17 — ИА Регнум. Посол США в Ватикане Каллиста Гингрич сделала ряд заявлений, демонстрирующих американскую точку зрения на роль Ватикана в «борьбе за свободу вероисповедания» и сотрудничество между Святым престолом и Вашингтоном. О том, какую роль отводят США руководству Католической церкви в исполнении собственных планов и почему папа Франциск не вполне соответствует представлениям Вашингтона об «идеальном папе», рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Гингрич считает, что Ватикан в качестве, возможно, самой влиятельной мягкой силы на планете может удачно дополнить США как общепризнанную ведущую «жесткую» силу. Удачным примером посол США сочла взаимодействие в борьбе за свободу вероисповедания между президентом США Рональдом Рейганом и папой Иоанном Павлом II против, как выразилась дипломат, «разрушительного воздействия советского коммунизма». Теперь же на повестке дня США стоит задача давления на Китай, и здесь вновь разыгрывается карта религиозных притеснений, на сей раз в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

И тут позиция Ватикана в лице официальных представителей США подвергается критике. Договоренность между Пекином и Ватиканом о порядке назначения католических епископов, смягчившая давнишний конфликт между католиками и властями КНР, пришлась США не по вкусу. Тем не менее Штаты были бы не против иметь поддержку Ватикана в своем противостоянии, причем не только с Китаем, но и с теми в Европе, кто «нагло позволяет себе» поддерживать китайские международные инициативы.

Читайте статью Почему папа Франциск не может доверять американским политикам и другие публикации Станислава Стремидловского по церковно-политическим вопросам.