РФ приняла заявление по НАТО, Киев пытается ударить санкциями: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 10 апреля, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Совфед заявил о деструктивной политике НАТО;
- Киев запретил стеклотару из России без обсуждения;
- Запрет на вывоз древесины из России вводить не планируется;
- В Японии ищут пилота разбившегося истребителя;
- В Перми — массовое отравление школьников.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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