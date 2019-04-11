Симферополь, 11 апреля, 2019, 04:11 — ИА Регнум. Представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила о необходимости сделать Чёрное море «свободным от российского вмешательства». О том, что России следует быть начеку, когда в НАТО делаются такие заявления, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

НАТО

НАТО, будучи изначально, в той или иной форме, нацелено на агрессию против нашей страны, устами своих функционеров обвиняет Россию в «создании угрозы на всем восточном фланге». Стоит заметить, что упомянутый «фланг» оказался в непосредственной близости от России в нарушение всех договоренностей о нераспространении НАТО на восток. С самого своего возникновения НАТО вело скрытую или опосредованную войну сначала против СССР, а после и против России, причем эта война не утихла даже в 1986−91 годах, когда СССР под руководством Михаила Горбачева сдавал все позиции Западу.

Но с отражением грузинского нападения в Осетии в 2008 году и особенно с возвращением Крыма, натовская риторика стала особенно наглой. А после заявления Хатчинсон об «угрозе восточному флангу альянса» России следует быть готовой и к возможности прямого противостояния.

Читайте статью НАТО готовит новую агрессию против России — уже не чужими руками, а прямую и другие публикации Михаила Демурина по международной политике.