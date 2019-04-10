Калуга, 10 апреля, 2019, 14:52 — ИА Регнум. В Калужской области яровой сев уже начали сельхозорганизации 10 районов. Посеяно 1017 га яровых зерновых. Об этом 10 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Admoblkaluga.ru В Калужской области посевная набирает обороты.

Хозяйства Думиничского района посеяли 95 га, Жиздринского — 225 га, Жуковского — 160 га, Мещовского — 140 га, Хвастовичского — 100 га.

В 16 районах хозяйства начали подготовку почвы под посев на площади 6,7 тыс. га. Активно ведётся работа в хозяйствах Бабынинского, Козельского, Мосальского, Сухиничского, Перемышльского и других районов. Так, озимые зерновые уже подкормлены на площади около 8,8 тыс. га, многолетние травы подкормлены на площади 21,2 тыс. га.

Боронование многолетних трав проводится на площади более 14,2 тыс. га. Боронование озимых ведут шесть районов. Всего работы проведены на площади около 2 тыс. га. В ближайшее время в регионе прогнозируется неустойчивая погода, поэтому аграрии стараются в сжатые сроки провести весь комплекс сельхозработ.