Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде залога в размере 900 тыс. рублей в отношении Сергея Хозина, проректора по административно-хозяйственной части Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки

Со здания этого федерального вуза на улице Профессора Попова 5 февраля 2019 года сорвалась глыба льда, упав на идущих по тротуару студентов университета, 1995 года рождения. Один из них, гражданин Узбекистана, скончался на месте от удара в голову, другой, гражданин Таджикистана, получил тяжкий вред здоровью.

Как сообщили 10 апреля в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Петроградский районный суд отказал следователю в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения Хозину в виде домашнего ареста.

В отношении проректора было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность») и ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, проректор в январе 2019 года получил взятку в 50 тыс. рублей за способствование подписанию ректором трех договоров с ООО «Вентформат» на выполнение работ по очистке кровли от снега, наледи и сосулек со зданий вуза, а также за принятие работ по договорам и общее покровительство.

Кроме того, как считает следствие, Хозин не проконтролировал работу по очистке кровли здания вуза, проявляя преступную небрежность.

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Как сообщало ИА REGNUM, органами СКР также было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о причинении смерти по неосторожности и о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По этим статьям должны ответить представители компании, которая должна была чистить кровлю. В отличие от проректора, сначала помещенного в СИЗО, а затем — под домашний арест, представители ООО «Вентформат» сразу были отпущены под подписку о невыезде.

Напомним, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил прокурора города Сергея Литвиненко взять под личный контроль расследование по факту трагедии на Петроградской стороне.