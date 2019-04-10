Киев, 10 апреля, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Украинское правительство одобрило имплементационное соглашение с НАТО, касающееся проекта трастового фонда по обезвреживанию взрывоопасных предметов и противодействия самодельным взрывным устройствам, сообщило 10 апреля информационное агентство УНН.

Иван Шилов ИА REGNUM Мина

В рамках проекта планируется разработать нормативные документы по обезвреживанию взрывоопасных предметов и противодействию самодельным взрывным устройствам, достичь совместимости сил Украины и НАТО в данном вопросе, а также повысить способность гражданского населения Украины противостоять подобным угрозам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США потребовали от Верховной рады принять поправки к законам, которые позволят США напрямую финансировать противоминную деятельность на Украине.

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