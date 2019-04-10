Анкара, 10 апреля, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе прилетел в Турцию по приглашению главы государства Реджепа Эрдогана, сообщает 10 апреля Anadolu Ajansi.

Буркина-Фасо

В ходе двухдневного визита лидера африканского государства будут обсуждаться все аспекты двустороннего сотрудничества между странами, также будут рассматриваться варианты углубления сотрудничества.

Лидеры двух стран также обменяются мнениями по поводу событий, представляющих взаимный интерес.