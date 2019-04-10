Исламабад, 10 апреля, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китая заявило, что более 80% всех проектов в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора финансируются прямыми инвестициями и грантами.

Иван Шилов ИА REGNUM Пакистан и Китай

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что менее 20% всех средств, выделенных на развитие масштабного инфраструктурного проекта — это китайские кредиты. Заявление китайского МИДа опровергает появившуюся информацию, что Китайско-пакистанский экономический коридор увеличивает вешнюю задолженность Пакистана. «Напротив, — отметил Ли Кан, — это нормальная практика для развивающихся стран». Он также добавил, что китайские инвестиции помогают развивать пакистанскую экономику.

Напомним, что Китайско-пакистанский экономический коридор, который начинается в Синьцзян-Уйгурском автономном округе и заканчивается в пакистанском глубоководном порту Гвадар — это часть китайской инициативы «Один пояс — один путь».