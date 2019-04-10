Вольск, Саратовская область, 10 апреля, 2019, 14:36 — ИА Регнум. В отношении 40-летней жительницы города Вольска возбуждено уголовное дело по п. «г, ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы двух и более лиц с применением оружия») и ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Саратовской области.

Ян Стен Гуляки. 1660

По данным следствия, в одни из дней февраля женщина позвонила классному руководителю одного из детей и поинтересовалась, где находится ее сын-первоклассник, который должен был уже вернуться домой после уроков. В дальнейшем выяснилось, что мальчик просто оттягивал момент возвращения домой, поскольку там находится пьяная мать, т решил дождаться свою сестру, которая учится во вторую смену.

Учитель в ходе беседы заподозрила, что женщина пьяна и сообщила об этом директору школы, которая информировала органы опеки. Причем ранее женщина привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»), а семья состояла на учете как находящаяся в социально-опасных условиях.

Директор школы, а также воспитатель и заведующая детского сада, где воспитывался один из детей женщины, были направлены по месту проживания семьи. Мать четверых детей впустила работников образования в квартиру, однако замечания об исполнении родительских обязанностей и заявления о возможных последствия в виде изъятия детей ей активно не понравились.

«Находясь в состоянии опьянения, женщина заперла дверь квартиры и, вооружившись, стала угрожать убийством в случае повторной явки или попытки изъять детей. Потерпевшие были лишены возможности покинуть данное помещение. Освободить их удалось только прибывшим сотрудникам полиции и ПДН», — отметили в ведомстве.

В настоящее время допрашивают потерпевших, персонал учебных заведений, в которых обучаются дети подозреваемой, сотрудники органов профилактики, осуществляющие надзор за неблагополучной семьей, а также соседи. Проводятся все необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Тульской области будут судить мать, поднявшую руку на своего маленького ребёнка.

В январе 2018 года в одной из квартир был обнаружен мальчик 2016 года рождения без признаков жизни. Многочисленные ушибы на теле ребёнка говорили о насильственном характере смерти. Как выяснилось, смертельные удары по голове мальчику нанесла его собственная мать. Причем ребенок скончался за три дня до того, как его тело обнаружили.

Семья погибшего была неблагополучной. Отец мальчика ранее был судим, а мать злоупотребляла спиртными напитками. На момент преступления она также была пьяна.

Следствие возбудило уголовное дело п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство малолетнего»). В рамках расследования будет дана правовая оценка бездействию органов системы профилактики.