Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Во время весенней уборки федеральных трасс в Ленинградской области и Санкт-Петербурге дорожники собрали 472 тонны мусора. Причем самой замусоренной трассой оказалась кольцевая автодорога (КАД), которая проходит по территории Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщили 10 апреля в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Мусор на трассе

Работы по уборке мусора на федеральных трассах к настоящему времени выполнены на 85%. Они будут завершены в конце апреля.

На 116 километрах КАД — на обочинах по внутреннему и внешнему кольцу, в разделительной полосе — собрано 134,1 тонны различного мусора. На втором месте мусорного антирейтинга — федеральная трасса А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола», вдоль нее собрано 74,4 тонны мусора. Третью строчку занимает участок трассы М-10 Москва — Санкт-Петербург, проходящий по территории Ленобласти (72,7 тонны мусора).

«Чудовищное количество пакетов, бутылок, пластиковой упаковки выбрасывается из окон автомобилей прямо во время движения. Дачники имеют привычку оставлять мешки с мусором на обочинах и площадках отдыха по пути в город после выходных <…> количество мусора, как ни печально, с годами не уменьшается», — заявляют в дорожном управлении.

Там напоминают, что мусор представляет угрозу для растений и животных, загрязняет водоемы, разрушают экологическую культуру у детей.

«Мы призываем водителей и их пассажиров проявлять сознательность, выбрасывать мусор в специально отведенные для этого места и воспитывать бережное отношение к окружающему миру в своих детях», — сказал начальник отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Алексей Васьков.

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