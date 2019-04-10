Москва, 10 апреля, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев пребывают в хорошем настроении на втором заседании по существу дела о драках с их участием. Об этом они рассказали в Пресненском суде Москвы, сообщает 10 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Кокорин и Павел Мамаев

Настроение отличное, ответил на вопрос журналистов Мамаев.

«С каждым днем все лучше и лучше», — добавил спортсмен.

Кокорину задали вопрос о состоянии больного колена. «Жить будем», — ответил футболист.

Как сообщало ИА REGNUM, суд начал рассмотрение дела о драках с участием известных футболистов 9 апреля, на следующий день продолжились показания свидетелей. Так, находившийся в кафе Геннадий Куропаткин сообщил, что пострадавший в драке чиновник Минпромторга Денис Пак сказал в адрес спортсменов «плохое слово» на букву «у».