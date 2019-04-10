Оренбург, 10 апреля, 2019, 14:47 — ИА Регнум. В Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей города Гая. Они подозреваются в незаконном производстве и сбыте в крупном размере медицинских изделий, не зарегистрированных на территории Российской Федерации в установленном порядке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Аппарат для изготовления пластыря «Серебряные мостики»

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что двое мужчин изготавливали в квартире и осуществляли реализацию пластыря «Серебряные мостики». В своей рекламе они позиционировали данные изделия как универсальное средство, которое одинаково хорошо помогает для удаления последствий пластических процедур, шрамов, отеков, переломов, растяжений и других травм. На самом деле для изготовления использовались лейкопластырь и ёлочное украшение «дождик», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Оренбургской области.

По данным правоохранителей, объёмы кустарного производства позволяли в неделю производить до пяти коробок готовой продукции, в каждой из которых находились по 100 штук пластырей «Серебряные мостики». Оптовая стоимость одной коробки составляла примерно 14 тысяч рублей.

Изготовители сбывали товар оптом посредством интернета на территории России. Основными покупателями становились пожилые люди, которых региональные представители могли легко ввести в заблуждение.

Полицейские пресекли деятельность группы, осуществляющей сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, после того как сделали контрольную закупку чудо-пластыря на 100 тысяч рублей. Продукция была направлена на исследование в Росздравнадзор.

Медицинское изделие, в состав которого входил пластырь и ёлочное украшение, изготавливалось кустарным способом. Во время обыска у подозреваемых изъято две коробки лейкопластыря «Серебряные мостики».

В настоящее время двое мужчин задержаны, в отношении них избрана мера пресечения — подписка о невыезде.