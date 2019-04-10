Рим, 10 апреля, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Решение о снижении и унификации ставок НДФЛ в Италии будет принято в течение года, заявил в среду, 10 апреля, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает информагентство ANSA.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Сальвини назвал это решение «историческим» и заявил, что все предвыборные обещания победивших партий будут выполнены, как выполнены уже обещания о снижении пенсионного возраста и введении «пособия гражданина».

Снижение и унификация НДФЛ до 15% входило в предвыборную программу одной из двух сформировавших коалицию партий, «Лиги» Сальвини. Сейчас действует несколько ставок налога, 15% — минимальная.

Снизить ставки НДФЛ немедленно и сразу для всех граждан власти Италии не могут из-за неминуемого роста дефицита бюджета. По всей видимости, снижение коснется семей с общим доходом не более 50 тыс. евро в год.

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