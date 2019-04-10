Астана, 10 апреля, 2019, 14:29 — ИА Регнум. По итогам первого квартала 2019 года валовой внутренний продукт (ВВП) в Казахстане вырос на 3,8%, заявил министр финансов республики Алихан Смаилов. Об это сообщает пресс-служба председателя правительства Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Казахстана

Министр отметил, что в первом квартале 2019 года сохранилась положительная динамика экономической активности. Уровень годовой инфляции сократился на 4,8%, инвестиции в основной капитал выросли на 7%.

Смаилов добавил, что промышленное производство выросло на 3,2%, химическое производство, машиностроение и производство строительных материалов выросло на 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-февраля 2019 года ВВП в Казахстане вырос на 3,5%. Рост инвестиций за отчетный период составил 4,2%. В январе ВВП республики вырос на 2,9%.