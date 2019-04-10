Вашингтон, 10 апреля, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Канадская семья приняла решение отвезти тело скончавшегося члена семьи из американского штата Флорида на родину в Канаду, чтобы сэкономить на ритуальных услугах, сообщает 10 апреля Fox News.

Похороны в бедном квартале Парижа. 1863

Семейная пара достигла границы между США и Канадой, пограничная служба остановила их автомобиль для досмотра и обнаружила на заднем сиденье труп 87-летнего человека. Пограничники были шокированы находкой, подобный случай был первым в их практике.

Телеканал отмечает, что причиной подобного решения стали высокие цены на ритуальные услуги в США, в том числе на доставку тела в канадский Квебек.

Расследование продолжается, обвинения пока не выдвинуты.