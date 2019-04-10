Москва, 10 апреля, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Конфликт между российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым с директором департамента Министерства промышленности и торговли Денисом Паком завершился на позитивной ноте: стороны принесли друг другу извинения и заявили, что не имеют претензий. Об этом, на состоявшемся 10 апреля судебном заседании, сообщил свидетель Геннадий Куропаткин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Кокорин

По словам свидетеля, чиновник в заведении «Кофемания» резко высказался в отношении всей компании.

«Он на нас сказал плохое слово. Назвал либо «шайкой», либо «кучкой». А дальше слово на «у» начинается», на «и» закачивается», — сообщил свидетель.

Далее, с его слов, события развивались по следующему сценарию: Александр Кокорин хотел поинтересоваться, зачем мужчина так нелестно отозвался о нём и его друзьях, взял стул, чтобы подсесть, но в этот самый момент Пак вновь повторил выражение, и, размахнувшись, Кокорин попал ему стулом по левой руке. После этого между чиновником и спортсменами начались разбирательства, которые, однако, закончились на позитивной ноте.

«Он так резко встал, я подумал, что он мастер спорта по чему-то и всем нам сейчас «даст». Мы поговорили с ним, мы извинились перед ним, он сказал, что этого не слышал, мы нормально поговорили, сказали, что претензий друг к другу нет, и разошлись. Все на хорошей ноте ушли. Конфликта не было, мы даже не думали об этом», — сказал Куропаткин.