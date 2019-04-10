Тегеран, 10 апреля, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Представитель Генерального секретаря ООН в Иране Угочи Дэниэлс заявила, что, несмотря на санкции, ООН открыла специальные финансовые каналы для поступления материальной помощи в Иран.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По словам дипломата, идея создания банковского механизма взаимопомощи была придумана в штаб-квартире ООН. Политик также отметила, что существующие санкции, препятствующие поставкам материальной помощи в Иран, незаконны. Так, Иран уже несколько лет продолжает исполнять положения СВПД.

В конце марта во многих иранских провинциях произошли наводнения. Они были вызваны проливными дождями и последующим выходом рек из берегов. Затопленными оказались сотни населенных пунктов, а в зоне бедствия оказались сотни тысяч человек.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) или «ядерная сделка» был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой. В 2018 году американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора.