Тегеран, 10 апреля, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Европейский союз объявил о продлении санкций в отношении некоторых иранских граждан и компаний до 13 апреля 2020 года. Европейское объединение связывает эту акцию с нарушением прав человека в стране, сообщает иранское информационное агентство IRNA.

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Согласно заявлению ЕС, санкции включают в себя запрет на въезд ряда лиц на территорию союза и замораживание их финансовых активов. В пакете также предусмотрен запрет на поставку оборудования, «которое может быть использовано для внутренних репрессий», а также оборудования для мониторинга телекоммуникаций.

Подобные меры впервые были введены в 2011-м, после чего продлеваются каждый год.