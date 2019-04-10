Минск, 10 апреля, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Пользователи Reddit заинтересовались фотографией российского артиста Филиппа Киркорова, который стоит за кассой в «Макдоналдсе». Необычный снимок заставил юзеров ознакомиться с творчеством певца и прийти в восторг от его последних работ.

Скриншот страницы Reddit Филипп Киркоров в минском «Макдоналдсе»

В конце апреля Киркоров зашел в один из ресторанов сети в Минске и в качестве эксперимента постоял за прилавком. Пользователь Reddit опубликовал его снимок и иронически подписал: «Тайная МакВечеря». Так он подшутил над позой Киркорова, которого окружили работники заведения.

Однако иностранные пользователи не поняли шутку. Автор поста объяснил, что на снимке изображена «российская суперзвезда», выполняющая работу персонала «Макдоналдса». Юзеры заинтересовались личностью Киркорова, а один оставил в комментариях к записи ссылку на клип «Ибица».

Пользователи оценили творчество Киркорова и даже пожалели, что на эстраде США нет похожей знаменитости. Они пришли к выводу, что певец представляет собой Тупака Шакура, Элтона Джона и Фредди Меркьюри «в одном лице».

«О боже, это звучит просто идеально», — считает captain_ender.

«Почему мы так беспокоимся о том, что русские захватят Америку? У нас нет ничего подобного этому чуваку, и это просто позор», — пишет Vattga.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что французский композитор Кассаб Самир Жильберт Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решения российских судов по его иску к Филиппу Киркорову. Изначально он подал иск в суд о нарушении авторских прав против российского артиста ещё в октябре 2017 года. Композитор потребовал у Киркорова возместить ему ущерб в размере $15 млн за плагиат песни Helwa ya Baladi.