Токио, 10 апреля, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Toyota совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) представила проект по созданию космического вездехода, который будет работать на топливных элементах и позволит космонавтам жить в нем в течение определенного периода времени без космических скафандров. Подобное изобретение может стать первым в своем роде в мире.

Константин Панфилов ИА Красная Весна Toyota

JAXA планирует отправить пилотируемые миссии на Луну в период с 2029 до 2034 года. Согласно плану, данный космический вездеход будет иметь 13 квадратных метров жилого пространства для четырех человек, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Тем временем США планируют построить аванпост над Луной, Китай объявил о том, что он уже успешно установил беспилотный зонд на темной стороне естественного спутника Земли, а Израиль отправил свой лунный десант в рамках миссии, финансируемой частными лицами.