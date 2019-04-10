Вашингтон, 10 апреля, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа в настоящее время составляет 53%, что на семь пунктов выше, чем у Барака Обамы в тот же период его президентства. Об этом сообщает 9 апреля Breitbart.

Скриншот со страницы Дональда Трампа в Twitter

9 апреля 2011 года, спустя чуть более двух лет после своего первого срока, 46% опрошенных одобрили работу, которую выполнял Обама, по сравнению с 53%, которые не одобрили.

9 апреля 2019 года, после чуть более двух лет в Белом доме, 53% опрошенных центром Расмуссена, одобряют работу Трампа, в то время как не одобряют — 45%.

По результатам опроса CNN в середине марта 2019 года одобряли работу Трампа 42%, в феврале таковых было только 40%. Очевидно, завершение расследования в отношении «сговора с Россией», по результатам которого генпрокурор США счел Трампа свободным от подозрений, сыграло значительную роль в росте рейтинга.

Сам Трамп отреагировал на это сообщение на своей странице в твиттере:

«Спасибо, тружусь!»