Токио, 10 апреля, 2019, 14:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел встречу с послом Республики Корея в Японии Ли Сухуном, который покинет свой пост в этом месяце. Его заменит бывший второй заместитель начальника Управления национальной безопасности Южной Кореи Нам Кванпё. По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», на встрече Абэ попросил посла передать южнокорейскому президенту Мун Чжэину, что Япония «обеспокоена текущими отношения между двумя странами», имея в виду недавние судебные разбирательства в отношении принудительного труда в военное время и вновь всплывшей проблемы «женщин для утешения», которые были вынуждены оказывать сексуальные услуги японским военным во Вторую мировую войну.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Премьер также отметил, что администрация Муна заняла «бескомпромиссную» позицию по всем вопросам, что вызывает обеспокоенность относительно дальнейших отношений.