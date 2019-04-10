Иерусалим, 10 апреля, 2019, 14:21 — ИА Регнум. 9 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал экстренное совещание выборного штаба. Как сообщил израильский телеканал Arutz Sheva, глава правительства отменил мероприятие, запланированное в городе Ашдод, и направился в Иерусалим для проведения заседания в своей резиденции.

Биньямин Нетаньяху

Известно, что израильский премьер крайне огорчен низкой явкой сторонников возглавляемой им партии «Ликуд» на выборы. В экстренном совещании приняли участие сотрудники избирательных комиссий и представители на местах.

Ранее премьер Израиля посетил пляж в городе Нетания, где призвал граждан выйти из воды и пойти проголосовать за «Ликуд». Нетаньяху заявил, что в случае победы на выборах левоцентристов во главе с Бени Ганцем Израиль ожидает левое правительство.