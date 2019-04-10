Калуга, 10 апреля, 2019, 13:29 — ИА Регнум. В Калуге сотрудникам уголовного розыска удалось задержать мужчину, причастного к краже, совершенной в одном из храмов. Как сообщили 10 апреля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей Калужского областного управления МВД России, подозреваемый — уроженец одной из республик ближнего зарубежья — ранее уже имел проблемы с законом: около двух лет назад он совершил кражу ценного имущества из храма.

Грабарь Игорь Эммануилович. Осенний пейзаж с церковью. 1903

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После освобождения из мест лишения свободы злоумышленник снова приехал в Калугу и принялся за старое. Ночью 32-летний мужчина, вооружившись отвёрткой, вскрыл пластиковое окно и проник в помещение церкви. В учреждении сработала сигнализация. Злоумышленник в спешке схватил первую попавшуюся на глаза икону и ящик для пожертвований и скрылся с места происшествия.

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В настоящее время икона изъята. Она была обнаружена при обыске по месту пребывания подозреваемого. Наличие или отсутствие исторической или художественной ценности похищенного имущества установит экспертиза.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ — «Кража». Подозреваемый уже дал признательные показания. Ждать суда он будет, находясь под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный случай произошёл в Калужской области в октябре 2018 года. Две иконы были похищены из храма в Тарусе среди бела дня. Под подозрение попал 13-летний подросток. Подозреваемый был установлен. По его словам, похищенное имущество он планировал продать через интернет.