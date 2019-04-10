Южно-Сахалинск, 10 апреля, 2019, 13:27 — ИА Регнум. В 1945 году наша страна одержала две больших победы.

Павел Фёдорович Судаков. Капитуляция японской армии

Одна — весной — над Германией и ее европейскими сателлитами. Другая — осенью — над азиатским хищником — милитаристской Японией.

В ходе войны с Японией советскими войсками освобождены Северо-Восточный Китай, Корея, южный Сахалин, отторгнутый у нас в 1905 г., Курильские острова, сформировалась современная российская граница на Дальнем Востоке. Более 90 человек стали за эту войну Героями Советского Союза, более 300 тысяч награждены боевыми орденами.

Маньчжурская стратегическая операция — шедевр военного искусства по размаху, срокам, малым потерям наступавших, общей эффективности. Для всего мира, в том числе и для союзников по коалиции (США, Великобритании), был тогда очевиден решающий вклад СССР в скорую капитуляцию Японии.

В честь каждой из побед 1945 года учреждена медаль. Медалью «За победу над Японией» награждены 1,8 млн. человек.

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 и 2 сентября 1945 г. дни 9 мая и 3 сентября объявлены днями всенародного торжества — праздниками Победы над Германией и Японией («Ведомости Верховного Совета СССР» 1945 г., № 26, № 61). Постановлено было считать эти дни нерабочими.

В 1947 году Указами Президиума Верховного Совета СССР статус нерабочего дня с 3 сентября и 9 мая был снят, однако оба праздника сохранили свое победное название («Ведомости Верховного Совета СССР» 1947 г. № 17; «Известия», 24 декабря 1947 г. № 302 (9524).

Этот праздник является традиционной культурной ценностью российского народа.

Его игнорирование органами исполнительной власти ограничивает конституционное право граждан на доступ к культурным ценностям, что нарушает часть 2 статьи 44 Конституции РФ, гарантирующей каждому гражданину доступ к культурным ценностям. Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 9 октября 1992 г. № 3612−1 относит к культурным ценностям в первую очередь нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения (ст.3).

Аргументация противников закрепления Дня Победы над Японией в российском календаре является по содержанию — антиисторичной и надуманной, а по последствиям — антироссийской и русофобской.

Вынуждены констатировать, что все попытки компромисса в формулировках Дня победы над Японией (Дальневосточная Победа, День Победы — День окончания Второй мировой войны и т.д.) не получают надлежащего отклика, понимания и встречного движения со стороны Правительства Российской Федерации и его профильного органа — Министерства обороны Российской Федерации, не стесняющегося ревизовать приказы Верховного Главнокомандующего № 372 от 23 августа 1945 г. и № 373 от 3 сентября 1945 года, касающиеся победы над Японией. Дальнейшие компромиссы становятся невозможными, и возникает необходимость настаивать на возвращении к первоначальным формулировкам, установленных нашим государством с одобрения общества в 1945 году.

Участники слушаний признают, что замалчивание факта победы нашей страны над Японией во Второй мировой войне:

— оскорбляет память павших за освобождение Сахалина и Курильских островов;

— лишает сахалинцев и курильчан естественного чувства гордости за освобождение южного Сахалина и Курильских островов и причастности к этому событию, сформировавшему современные дальневосточные границы Российской Федерации;

— является деструктивным, деморализирующим фактором в патриотическом воспитании молодёжи,

— искусственно разрывает преемственность в единой истории России, что противоречит Стратегии Национальной безопасности (СНБ) Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ № 683 от 31.12.2015 г. , относящей к традиционным российским духовно-нравственным ценностям преемственность истории нашей Родины (п.78);

— демонстрирует правовой нигилизм по отношению к действующим правовым актам СССР, что противоречит пункту 2 раздела Конституции Российской Федерации 1993 года и Постановлению Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. №2014 «О ратификации Соглашения о создании содружества независимых государств», предусматривающих, что правовые акты, действовавшие на территории Российской Федерации до вступления в силу настоящей Конституции, применяются в части, не противоречащей Конституции Российской Федерации.

— нарушает часть 2 статьи 44 Конституции РФ, гарантирующей каждому гражданину доступ к культурным ценностям, одной из которых является традиционное празднование Дня победы над Японией.

— ослабляет противодействие внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивному информационно-психологическому воздействию.

— является неуважением к мнению населения Российской Федерации, воплощенному в многочисленных законопроектах различных субъектов законодательной инициативы;

— свидетельствует о продолжающемся бессмысленном заигрывании с Японией, приоритете конъюктурных сиюминутных внешнеполитических интересов в ущерб коренным интересам народов России;

— заставляет общественное мнение связывать противодействие восстановлению Дня победы над Японией с продолжающимися переговорами на основе Советско-японской декларации 1956 года, содержащей обещание передать Японии Малую Курильскую гряду;

В этой связи участники парламентских слушаний:

1.Одобряют первоначальную законодательную инициативу Сахалинской областной Думы (постановление Сахалинской областной Думы от 18.09.97 №11/222−2), о внесении в число дней воинской славы, перечисленных в федеральном законе «О днях воинской славы и памятных датах России» № 32-ФЗ от 13.03.1995, даты «3 сентября — День победы над (милитаристской) Японией», с учётом принятия ее Государственной Думой Федерального Собрания в качестве закона, одобренного Советом Федерации, однако необоснованно отклонённого Президентом РФ Б. Ельциным в 1998 году.

2.Поддерживают Обращение группы из 120 общественных деятелей, участников освобождения южного Сахалина и Курильских островов, учёных — историков, депутатов Сахалинской областной думы и других представительных органов к президенту Российской Федерации, настаивающих на официальном признании 3 сентября — днем всенародного торжества — Праздником победы над Японией.

3.Предлагают Сахалинской областной думе принять комплекс документов по данному вопросу:

3.1. Повторно внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации законопроект о дополнении федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» № 32-ФЗ от 13.03.1995 г. днём воинской славы «3 сентября — День победы над Японией (1945)».

3.2.Принять обращение к президенту Российской Федерации с предложением либо поддержать законодательную инициативу Сахалинской областной Думы по данному вопросу либо непосредственно издать Указ президента Российской Федерации «О порядке празднования в Российской Федерации Дня победы над Японией, установленного Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года».

4. Предложить и. о. губернатора Сахалинской области В. И. Лимаренко поддержать законодательную инициативу Сахалинской областной думы и обращение к президенту Российской Федерации по данному вопросу.

5. Обратиться к законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации, общественности и средствам массовой информации России с просьбой о поддержке предложения о законодательном и практическом возобновлении празднования Дня победы над Японией.

Участник Парламентских слушаний, соучредитель Межрегионального общественного движения «За территориальную целостность России. «Русские Курилы», председатель Сахалинского областного отделения Русского географического общества

С. А. Пономарёв

Город Южно-Сахалинск,

10−11 апреля 2019 г.