Киев, 10 апреля, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко окончательно лишает действующего президента шансов на победу во втором туре, разместив билборды с изображением президента РФ Владимира Путина. Об этом 10 апреля в кулуарах Верховной рады заявил внефракционный депутат Дмитрий Добродомов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Вчера штаб Порошенко вывесил очень неоднозначные борды, мягко говоря. Испытывают тактику… С чем он собирается идти на второй тур? Если с теми бордами, которые развесили. На этом он на себе окончательно поставил…» — считает Добродомов.

По его словам, только накануне второго тура президентских выборов у Порошенко появилось желание заняться государственными вопросами.

«Первая неделя после первого тура показала, что у нас президент готов на решительные и молниеносные действия, когда это лично касается его. Когда пять лет он имел все рычаги что-то сделать для страны, мы этого не увидели. Оказывается, он может и не хочет», — сказал Добродомов, комментируя обещание Порошенко принять закон об импичменте и запустить работу антикоррупционного суда.

Он также прогнозирует переформатирование Верховной рады в случае, если президентом изберут Владимира Зеленского.

«Определенное переформатирование будет происходить, особенно если придет новый президент… Могу сказать о группе «Народный контроль». У нас четыре депутата, никто никуда не собирается», — подытожил Добродомов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле штаб Порошенко разместил билборды с изображением главы украинского государства и президента России Путина. 9 апреля в президентском штабе признали, что не спрашивали разрешения Путина на использование изображения в предвыборной агитации.

«У Путина, разумеется, согласия не спрашивали. И это естественно. Удивляет другое — количество украинских экспертов и политиков, которые выступили в защиту нарушенных прав Путина. Среди них, к сожалению, и официальные представители кандидата Зеленского», — говорится в заявлении штаба Порошенко.

При этом у Порошенко отмечают, что не считают Зеленского агентом РФ.

«Задача рекламного сюжета — напомнить стране, что в условиях таких внешних вызовов нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом… Сюжет борда не означает, что в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина. Категорически нет», — говорится в заявлении.

Напомним, украинский закон «О рекламе» запрещает использование изображения человека без его согласия, а закон «О выборах президента Украины» запрещает участие в предвыборной агитации лиц, не являющихся гражданами Украины.