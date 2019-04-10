Киев, 10 апреля, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Правительство Украины расширило перечень антироссийских санкций, включив новые категории товаров в список запрещенных к ввозу в страну. Принятие соответствующего постановления транслировалось на Youtube-канале кабинета министров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картина Семена Файбисовича

Документ был принят без обсуждения. В проекте постановления отмечено, что импорту не подлежит российская стеклотара — банки для консервирования, а также бутылки и стеклянные емкости для пищевых продуктов.

Кроме того, под запрет попали формалин, пружины для тележек грузовых вагонов и другие категории промышленной продукции, сообщает «112 Украина».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские власти не раз вводили ограничения против России. Так, в марте Киев ввел санкции против почти 850 физических лиц и 300 компаний, среди которых оказались популярные российские книжные издательства и онлайн-магазины.