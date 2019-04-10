Киев, 10 апреля, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко провёл совещание со своей парламентской фракцией, на котором призвал всеми силами бороться с кандидатом Владимиром Зеленским, сообщило 10 апреля издание «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Как заявил журналистам неназванный депутат Рады от «Блока Петра Порошенко», президент заявил, что нужно устроить максимально жёсткую кампанию против Зеленского:

«Мы воевали с Юлей (Тимошенко — ИА REGNUM ), потому что могли не пройти во второй тур. Но вообще не обращали внимания на Зеленского. Сейчас я призываю вас работать вместе. Кампания против Зеленского теперь должна стать максимально жёсткой», — заявил Порошенко.

Он также добавил, что побеждать нужно «нокаутом», отметил парламентарий.

Комментируя итоги собрания, депутат заявил, что члены штаба Порошенко не смогли предложить понятной стратегии «нокаутирования» Владимира Зеленского. Он отметил, что оппонента будут провоцировать на ошибки, а также попытаются повлиять на его образованный электорат.

Напомним, Владимир Зеленский набрал в первом туре выборов почти в два раза больше голосов, чем действующий президент Украины Пётр Порошенко.

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В СМИ, подконтрольных Порошенко, активно муссируется тема о наркозависимости Зеленского, хотя анализ на наркотики этого не подтвердил.

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