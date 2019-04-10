Москва, 10 апреля, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля. Закон одобрен в редакции согласительной комиссии двух палат парламента.

gery Хостел

Изменена дата вступления в силу норм — закон заработает с 1 октября 2019 года.

Этот срок позволит гражданам, предварительно забронировавшим места размещения, расположенные в жилищном фонде, не отменять предстоящие поездки и летний отпуск, отмечают парламентарии.

Также отсрочка вступления в силу позволит бизнесу заблаговременно предпринять необходимые меры и произвести действия, направленные на приведение своей деятельности в соответствие с требованиями федерального закона.

Отметим, что принятый ранее Госдумой закон не запрещает размещать хостелы в нежилых помещениях многоквартирных домов.

Вместе с тем в Совфеде настаивают на строительстве дешевых гостиниц. Также сенаторы намерены вести мониторинг ситуации.