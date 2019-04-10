Калуга, 10 апреля, 2019, 13:09 — ИА Регнум. О возможности оформления кластера автомобилестроения Калужской области в промышленный с включением в Реестр Минпромторга РФ заявил заместитель генерального директора Агентства инновационного развития — центра кластерного развития региона Павел Гранков на заседании консультативного совета по вопросам резидентов индустриальных парков Калуги. Об этом 10 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Investkaluga.com Предприятие калужского автокластера..

По словам Павла Гранкова, Калужская область обладает большим потенциалом для развития промышленных кластеров.

«Оформив кластеры официально, мы получим мощный синергетический эффект — совместные проекты участников промышленных кластеров могут стать площадкой для привлечения инвестиций, технологий и претендовать на меры государственной поддержки», — сказал Павел Гранков.

В области будет разработан Устав промышленного кластера и зарегистрировано юридическое лицо — специализированная организация промышленного кластера.

«По предварительному анализу кластер автомобилестроения Калужской области соответствует всем требованиям, которые предъявляет Минпромторг РФ. В частности, среди них — наличие не менее десяти промышленных предприятий отрасли, одно из которых должно выпускать конечную продукцию; уровень кооперации среди участников должен быть не менее 20%; в числе участников кластера должны действовать не менее двух образовательных организаций и один объект технологической инфраструктуры», — подчеркнул Гранков.

Калужский автокластер объединяет 31 предприятие и производит 12% всех выпускаемых в России автомобилей. Калужскими автопоставщиками выпускается полная номенклатура узлов и агрегатов, удовлетворяющая производственные потребности автосборщиков — как региональных, так и в целом по стране.