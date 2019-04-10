Совет Федерации принял заявление о деструктивной политике НАТО
Москва, 10 апреля, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Совет Федерации 10 апреля единогласно принял заявление о деструктивной политике Организации Североатлантического договора (НАТО), реализуемой после её учреждения в 1949 году. На фоне празднования в Вашингтоне 70-летия организации Россия имеет основания дать собственную оценку политике НАТО. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.
«Нам с вами очевидно, и я уверен, что большинству в НАТО очевидно тоже, что угроза (России в отношении Европы) надуманная. Но стратегия НАТО реальная. И в результате напряжённость в мире повышается довольно резко, она продолжает усугубляться. Ситуация развивается по трудному и негативному сценарию», — заявил Кисляк.
Отказ НАТО от согласования принципов единого пространства безопасности, по сути, и является первопричиной всех трудностей, которые возникают в отношениях между Россией и НАТО, указал он.
«На протяжении всего этого периода НАТО блокировала договорённости и даже переговоры, которые мы выдвигали с предложениям на этот счёт, по выработке документов, которые бы содействовали созданию механизмов обеспечения равной безопасности в Европе, замещая это построение только последовательным расширением НАТО. По сути, выстраивая режим безопасности для стран-участниц за счёт безопасности других — это значит, за счёт безопасности России», — указал сенатор.