Москва, 10 апреля, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Совет Федерации 10 апреля единогласно принял заявление о деструктивной политике Организации Североатлантического договора (НАТО), реализуемой после её учреждения в 1949 году. На фоне празднования в Вашингтоне 70-летия организации Россия имеет основания дать собственную оценку политике НАТО. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Нам с вами очевидно, и я уверен, что большинству в НАТО очевидно тоже, что угроза (России в отношении Европы) надуманная. Но стратегия НАТО реальная. И в результате напряжённость в мире повышается довольно резко, она продолжает усугубляться. Ситуация развивается по трудному и негативному сценарию», — заявил Кисляк.

Отказ НАТО от согласования принципов единого пространства безопасности, по сути, и является первопричиной всех трудностей, которые возникают в отношениях между Россией и НАТО, указал он.

«На протяжении всего этого периода НАТО блокировала договорённости и даже переговоры, которые мы выдвигали с предложениям на этот счёт, по выработке документов, которые бы содействовали созданию механизмов обеспечения равной безопасности в Европе, замещая это построение только последовательным расширением НАТО. По сути, выстраивая режим безопасности для стран-участниц за счёт безопасности других — это значит, за счёт безопасности России», — указал сенатор.