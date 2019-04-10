Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга (КСП) возобновит проверку строительства стадиона на Крестовском острове, который оценивают почти в 50 млрд рублей, но только после окончания судебных разбирательств между Смольным и подрядчиками. Об этом сообщил 10 апреля глава КСП Вадим Лопатников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стадион на Крестовском острове

Депутат Заксобрания Борис Вишневский поинтересовался во время отчета КСП перед городским парламентом, почему палата прекратила проверку стадиона.

«Вы считаете, что там ничего не украли? Или другими соображениями вызвана остановка этой проверки?» — спросил Вишневский.

Лопатников ответил, что по проверке, которая была начата в 2019 году, уже «есть определенные наработки», но продолжать в данный момент аудиторы не могут: стадион, который был введен в эксплуатацию в 2017 году, фактически все еще до конца не сдан.

«Ситуация сейчас такова, что по некоторым видам работ еще не подписаны окончательные документы. Акты выполненных работ и так далее. Плюс по некоторым видам работ идут разбирательства в судах между генеральными подрядчиками, субподрядчиками и заказчиком», — пояснил Лопатников.

В итоге, КСП приостановила проверку до того момента, пока суды не обяжут все стороны конфликта окончательно принять все виды работ.

«Чтобы, наконец, потом четко подсчитать, сколько же этот стадион стоил и сколько финансовых нарушений возникло при строительстве крупного, серьезного объекта», — сказал Вадим Лопатников.

Он напомнил, что стадион на Крестовском острове остается одним из самых дорогостоящих объектов Петербурга, поэтому аудиторы подходят к вопросу проверки очень тщательно.

«КСП не хотела бы сделать бы какие-то ошибки или неправильные выводы ввиду того, что на тот или иной период неправильно были заполнены финансовые документы. Думаю, мы подождем решения некоторых судов и продолжим эту работу. Думаю, осенью мы предоставим вам материалы в полном объеме», — добавил Вадим Лопатников.

Напомним, стадион строился за счет городской казны Санкт-Петербурга около 10 лет, и за это время его стоимость выросла с первоначальных 6,7 млрд рублей до как минимум 45 млрд рублей, не считая стоимости обустройства окружающей территории.

С 2018 года стадион находится в концессии ФК «Зенит» на 49 лет за 1 рубль в год. Клуб обязался содержать стадион и инвестировать в его улучшение и развитие. По решению клуба, в настоящее время стадион именуется «Газпром-Арена», в честь генерального спонсора «Зенита».