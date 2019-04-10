Вильнюс, 10 апреля, 2019, 13:04 — ИА Регнум.

Estonian Foreign Ministry Линас Антанас Линкявичюс

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус сегодня, 10 апреля, прокомментировал литовскому агентству BNS решение Следственного комитета РФ возбудить уголовное дело против литовских судей, которые вынесли заведомо неправосудные приговоры в отношении 67 лиц в деле о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе.

«Я могу назвать это и своеобразной местью», — сказал литовский министр. «Трудно как-то оценивать, потому что вообще ситуация достойна сожаления», — добавил он. По его словам, Россия «должна понять, что хотя прошло много лет, справедливость должна быть, а для таких случаев срока давности нет».

Линкявичюс также заявил, что Литва «позаботится» о защите судей и всех, кто участвовал в этом процессе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, судьи вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении участия российских граждан в событиях января 1991 года в Вильнюсе. Российские граждане в Литве были признаны виновными в преступлениях против человечности, а также в военных преступлениях.

Следователи полагают, что на момент вынесения приговора в марте этого года судьям достоверно было известно о несоответствии инкриминируемых обвиняемым деяний фактическим обстоятельствам событий января 1991 года. Кроме того, приговор был вынесен с нарушением международного права.

Напомним, 27 марта Вильнюсский окружной суд огласил приговор по делу о событиях у Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года, когда в ходе столкновений погибли 14 человек. Суд признал «виновными» 67 граждан России, большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения.