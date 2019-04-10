Линкявичюс рассказал, что Литве «должна Росссия»
Вильнюс, 10 апреля, 2019, 13:04 — ИА Регнум.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус сегодня, 10 апреля, прокомментировал литовскому агентству BNS решение Следственного комитета РФ возбудить уголовное дело против литовских судей, которые вынесли заведомо неправосудные приговоры в отношении 67 лиц в деле о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе.
«Я могу назвать это и своеобразной местью», — сказал литовский министр. «Трудно как-то оценивать, потому что вообще ситуация достойна сожаления», — добавил он. По его словам, Россия «должна понять, что хотя прошло много лет, справедливость должна быть, а для таких случаев срока давности нет».
Линкявичюс также заявил, что Литва «позаботится» о защите судей и всех, кто участвовал в этом процессе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, судьи вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении участия российских граждан в событиях января 1991 года в Вильнюсе. Российские граждане в Литве были признаны виновными в преступлениях против человечности, а также в военных преступлениях.
Следователи полагают, что на момент вынесения приговора в марте этого года судьям достоверно было известно о несоответствии инкриминируемых обвиняемым деяний фактическим обстоятельствам событий января 1991 года. Кроме того, приговор был вынесен с нарушением международного права.
Напомним, 27 марта Вильнюсский окружной суд огласил приговор по делу о событиях у Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года, когда в ходе столкновений погибли 14 человек. Суд признал «виновными» 67 граждан России, большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения.