Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности 10 апреля обсудит в том числе вопросы Арктики, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Наряду с текущими вопросами президент планирует обсудить и вопросы Арктики, в том числе в контексте того, что обсуждалось в ходе вчерашнего и сегодняшнего форума», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Арктика — территория диалога» проходит в Санкт-Петербурге 9 и 10 апреля. Накануне в ходе пленарного заседания форума Путин заявил, что Россия «не проспит освоение арктических ресурсов».

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