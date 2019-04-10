Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 13:01 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 22 апреля 2019 года пройдет концерт христианской рок-группы из США Skillet. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе группы компаний Eventation.

Пресс-служба группы SKILLET Группа SKILLET

Шоу пройдет на концертной площадке А2 Green Concert. Отмечается, что музыканты порадуют поклонников известными хитами и песнями с будущего альбома.

Стоит отметить, что Skillet начала свой тур по России 8 апреля 2019 года, её участники уже выступили во Владивостоке и Хабаровске. Ближайший концерт пройдет 11 апреля 2019 года в Иркутстке, во Дворце спорта «Труд».

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Напомним, Skillet существует с 1996 года, с момента основания группа выпустила уже 9 полноформатных альбомов. Последний — Unleashed с хитом Feel Invincible был выпущен в 2016 году.