Барнаул, 10 апреля, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Лекарства, смеси и физиотерапевтические приборы вообще не должны рекламироваться — из этих секторов сделали бизнес, считает алтайский доктор с многолетней практикой. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM внесённый в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается запретить рекламировать смеси, предназначенные для вскармливания детей в возрасте до года, он пояснил:

У них лишь для богатых изобилие. Советский плакат

«После окончания Второй мировой войны производители стали рекламировать сухие смеси, делая акцент на их идеальном составе, как заменители грудного вскармливания. В это время более половины американских детей росли на промышленно произведенных смесях. В 1977 году начался бойкот смесей Nestle — активисты обвиняли компанию в том, что ее продукция приводит к повышению смертности среди младенцев.

На сегодняшний день 69 стран ввели во внутреннее законодательство полный запрет на рекламу заменителей грудного молока. Законодательство России пока не предусматривает такой меры. Федеральный «Закон о рекламе» говорит, что «реклама продуктов детского питания не должна представлять их в качестве полноценных заменителей женского молока и содержать утверждение о преимуществах искусственного вскармливания детей. Она должна содержать сведения о возрастных ограничениях применения таких продуктов и предупреждение о необходимости консультаций специалистов».

Очевидно, Госдума сочла меру этого закона недостаточной и решила присоединиться к принятому ВОЗ еще в далеком 1981 году «Международному кодексу маркетинга заменителей грудного молока», который предусматривает запрет на рекламу и промоакции детских питательных смесей для широкой аудитории и ряд других ограничений. ВОЗ отмечает, что «матери часто подвергаются активному воздействию неправильной и предвзятой информации о пользе смесей для искусственного вскармливания».

Несмотря на совершенные технологии производства этих смесей, они никогда не смогут сравниться с материнским молоком по полезности для ребенка. Внесение законопроекта, ограничивающего рекламу смесей для детского питания, давно назрело, и такой закон, безусловно, послужит укреплению здоровья подрастающего поколения».

Напомним, законопроект о запрете рекламы детских смесей внесли в Госдуму РФ члены Совета Федерации. По мнению сенатора Сергея Леонова, реклама детских смесей может способствовать отказу женщин от грудного вскармливания.