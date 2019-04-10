Канны, Франция, 10 апреля, 2019, 17:07 — ИА Регнум. 8 апреля в Каннах на рынке MIPTV, в рамках форума In Development, состоялась презентация новых анимационных сериалов. Как сообщает кинообозреватель ИА REGNUM, мероприятие подтвердило ощущение кризиса идей в сегменте многосерийных мультфильмов для детей 3−6 лет.

Reed Midem Презентация новых анимационных сериалов в рамках форума In Development

Возможность выступить на рынке получили авторы лучших проектов, отобранных на конкурсной основе международным жюри. Вошедший в состав экспертной комиссии заместитель генерального директора «СТС Медиа» по новым проектам, директор телеканала «СТС Kids» Лев Макаров в беседе с кинообозревателем ИА REGNUM отметил общий невысокий уровень работ:

«Мы рассмотрели пятьдесят две заявки, среди них были и российские. Мне больше всех понравилась работа, которая в итоге не вышла в финал. Конечно, учитывая тот большой объем сериалов для малышей, который уже есть на рынке, придумать что-то новое непросто: действительно — кризис ощущается. Предполагаю, что скоро произойдет некоторое смещение в более старшую аудиторию и появится больше сериалов для детей школьного возраста».

Reed Midem Презентация новых анимационных сериалов в рамках форума In Development

Помимо Льва Макарова в состав жюри вошли: директор отдела молодежного контента и анимации французского телевидения France Télévisions Тифен де Рагенель, генеральный директор южнокорейской телекоммуникационной компании SK Broadband Стелла Нох, вице-президент по закупке контента и совместному производству американского телеканала Cartoon Network Адина Питт и глава итальянских телеканалов De Agostini Editore Массимо Бруно.

Наиболее интересным и ярким показался ирландский сериал «Отряд из курятника». Динамичная, фарсовая комедия повествует о группе неунывающих зверей в бегах. Хрюшка, кролик, козлик и куриное яйцо сбежали с фермы, чтобы помогать попавшим в беду животным. Когда в их штаб-квартире звонит красный телефон — значит кому-то нужна помощь. Отряд всегда откликается на призыв и выбирает наиболее сложный, но самый лучший способ решения проблемы.

Второй ирландский сериал «Крошечные малютки» очаровал трепетным отношением к удивительному миру лесной природы. В основе историй — приключения малюсеньких лесных жителей, скрывающихся от людей. Дети Битси и Итси живут с мамой Мини, папой Тини и домашним питомцем — дождевым червем Джереми Трокмортоном III. Каждый день они преодолевают разнообразные сложности. Родители стараются обеспечить безопасную и благоприятную среду для развития своих детей, а те учатся у взрослых и открывают новые способы решения обыденных задач. Живописная картинка (выполненные с эффектом акварели фоны, милые персонажи) добавляет привлекательности проекту.

Reed Midem

Странными и слабыми оказались оба проекта из Испании: «Бумоны» и «Дети в порядке». Первый повествует о креативном и технически подкованном семилетнем мальчике, который знакомится с загадочными и очаровательными существами — бумонами. Он начинает помогать бумонам в их борьбе со спектронами — маленькими инопланетными злодеями, которые получают энергию, распространяя вокруг себя хаос.

Образовательно-приключенческий испанский сериал «Дети в порядке» начинается с того, что брат с сестрой получают посылку от своего дяди. В коробке оказываются ожившие игрушки. Паровозик, кубик, робот, экран и плюшевый пушистик увлекают детей в волшебные путешествия, во время которых они получают много полезных знаний. Проект страдает от очень слабого визуального решения и непривлекательных персонажей. Лев Макаров отметил слабые стороны:

«Работа над сериалом «Дети в порядке» ведется более семи лет, это очень старый проект. И делать игрушки героями сериала — не самая лучшая идея».

Тем не менее очень похожий российский проект стал победителем аналогичного мероприятия в России — питчинга отечественных сериалов для детей, проведенного совместно студией «Союзмультфильм» и дирекцией Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале в марте 2019 г. «Пип и Поля» — история дружбы детей (брата и сестры) и оживших игрушек, которые вместе совершают путешествия в волшебный мир фантазии.

Reed Midem Презентация новых анимационных сериалов в рамках форума In Development

На международном мероприятии в Каннах наиболее оригинальным оказался канадский проект «Тайм-аут Тесс». Сериал призван научить детей быть спокойными, воспитанными и анализировать свои поступки. Обычно Тесс — хорошая девочка, но иногда она капризничает или хулиганит. Тогда она берет тайм-аут и переносится в волшебную страну, где во время приключения получает возможность со стороны и в другом контексте увидеть произошедшие с ней события. Вернувшись домой, Тесс спешит извиниться за плохое поведение и исправиться. Лаконичное изображение в этом сериале компенсируется интересными сюжетами.

Корейский же сериал «Шаша» вообще ориентирован на зрителей постарше. Главная героиня — прекрасная розовая кошечка, которая может превращаться в девочку. Гостья из альтернативного измерения учится контролировать свои силы, чтобы спасти и свой мир, и своего лучшего друга и хозяина — мальчика Юджина. Во время приключений дети будут узнавать о семейных ценностях и способах построения гармоничных отношений с друзьями и родными.

На следующий день после пятиминутных публичных презентаций авторы сериалов провели индивидуальные встречи с экспертами. Работа над представленными проектами только началась: сценаристы пишут эпизоды, художники ищут наиболее удачный стиль, а продюсеры для того и выходят на рынок, чтобы получить обратную связь и экспертную оценку, позволяющую доработать свои идеи и сделать их наиболее привлекательными для партнеров.