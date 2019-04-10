Москва, 10 апреля, 2019, 12:54 — ИА Регнум. 10 апреля Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, утвердивший новые требования к госзакупкам в сфере культуры. Об облегчении и смягчении этого закона давно просили деятели культуры. Они даже обращались к президенту страны Владимиру Путину и глава государства обещал поддержать это их в этом вопросе. Теперь для многих учреждений культуры наступают другие времена. Так, увеличиваются максимальные суммы для заключения контрактов с единственным поставщиком. Важное дополнение, изменение положений в сфере закупок за счет пожертвований и благотворительных взносов. И председатель Госудумы Вячеслав Володин и глава комитета по культуре Елена Ямпольская выразили полное удовлетворение принятием закона.