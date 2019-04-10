Киев, 10 апреля, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Украинский депутат, заместитель главы фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко допускает выход части депутатов из парламентской коалиции. Соответствующее заявление Гончаренко сделал 10 апреля в кулуарах Верховной Рады, комментируя создание в парламентемежфракционного объединения «За следующего президента Украины Зеленского».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

По его словам, парламент ожидают «большие изменения».

«У нас делают все наоборот, если видят, что партия власти теряет, то бегут туда, куда эта власть якобы идёт (о межфракционном объединении «За следующего президента Украины Зеленского»). Это уже довольно природно и ожидаемо от украинского парламента. Лично я ни в какой другой фракции кроме фракции БПП не буду. Что касается других, я не могу комментировать. Эти изменения будут большими, будут переходы. Это будет касаться разных фракций», — сказал Гончаренко.

Он напомнил, что парламентские фракции неоднородны и состоят из многих групп влияния.

«В любом случае, это решение каждого отдельного депутата. Комментировать эти решения я не буду. Мы видим много групп влияния, которые имеют разные взгляды в том же Народном фронте. Тот же Оппозиционный блок раскололся на «Оппозиционную платформу». Возможно они еще расколются… Будут определенные перестановки. Это оценивать избирателям», — заявил Гончаренко, комментируя выход депутатов из фракции «Самопомощь».

Депутат считает, что парламент будет якобы «держать украинскую государственность» если граждане выберут президентом Владимира Зеленского.

«Рада на 100% будет работать до выборов. Сегодня абсолютно реальный вариант избрания президентом абсолютно неспособного и неподготовленного к этому человека. Я имею в виду господина Зеленского. Это значит, что парламент станет предохранителем, который будет держать украинскую государственность. На первом этапе от него (о Зеленском) этого не стоит ожидать», — считает Гончаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в Верховной Раде официально зарегистрировали межфракционное объединение «За следующего президента Украины Зеленского». Его руководителем стал внефракционный депутат Виталий Куприй.

«Я не оглашаю пока что список членов нашей группы, но уже есть до десятка таких, которые объявят об этом. По их выступлениям вы тоже это поймете. Я продолжаю вести переговоры с другими депутатами относительно их вхождения в группу. Даже приходят от БПП, чтобы вы понимали», — рассказал Куприй.

Напомним, ранее лидер партии «Самопомощь» и мэр Львова Андрей Садовый заявил, что вскоре часть депутатов покинет фракцию «Самопомощь» в парламенте. При этом в партии начнется перегруппировка.