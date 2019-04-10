Булонь-Бийанкур, Франция, 10 апреля, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Компания Renault представит бюджетный электрокар City K-ZE на автосалоне в Шанхае, сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Autocar Электрокар City K‐ZE

Основным преимуществом электромобиля может стать его низкая цена. Если он действительно будет стоить до 520 тыс. рублей, то этот дебют можно будет назвать «революционным».

Вполне вероятно, что новинка будет построена на базе Renault Kwid. Это подтверждают и шпионские снимки салона концепта, представленного на автовыставке в Париже.

Французский автопроизводитель оснастит бюджетный электрокар аккумулятором, который обеспечит автомобилю запас хода до 250 км по версии NEDC. Максимальная мощность новинки составит около 70 л. с.

Компания Renault обещала, что стоимость электрокара будет в районе от 7 тыс. до 8 тыс. долларов (примерно 453 тыс. — 518 тыс. рублей).

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