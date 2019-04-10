Москва, 10 апреля, 2019, 12:41 — ИА Регнум. На стороне рубля дорогая нефть, рост спроса на валюты EM, а также рост спроса на рублевые активы благодаря снижению градуса санкционной риторики. В частности, индекс RGBI рос последние три торговые сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«В свою очередь сегодня, 10 апреля, будут известны итоги аукциона Минфина РФ, что станет еще одним подтверждение или наоборот опровержением высокого спроса на российские активы», — отметил эксперт.

По его мнению, дальнейшая динамика рубля в определенной степени будет зависеть от сегодняшнего дня. 10 апреля выйдут данные по инфляции в США. При этом есть вероятность, что инфляция, может ускориться.

Если сценарий реализуется, то далее логика будет следующей: экономика США чувствует себя хорошо, поэтому в перспективе ФРС США продолжит повышаться ставки, то есть продолжит ужесточать монетарную политику. Соответственно последует укрепление доллара по отношению ко всем валютам в том числе к рублю.

«В рамках текущего технического сценария рост валютной пары доллар/рубль вполне укладывается: сначала обновить максимум прошлой недели 65,84, далее в рамках краткосрочного бычьего тренда к цели 66,29», — считает Капустянский.

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