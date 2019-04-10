Горно-Алтайск, 10 апреля, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Правительство Республики Алтай анонсировало продолжение работ по доисследованию знаменитых Пазырыкских курганов — гробниц скифского времени, расположенных на территории Улаганского района республики. Судя по официальному сообщению, опубликованному сегодня, 10 апреля, эти работы будут являться частью проекта по созданию музейного комплекса в долине Пазырыка, который позволил бы привлечь туристов к этому памятнику.

Правительство Республики Алтай Пазырыкские курганы

Напомним, Пазырыкские курганы весьма популярны у туристов. В 1949 году под руководством ленинградского исследователя Сергея Руденко там было найдено царское погребение: мумифицированные тела мужчины и женщины, ковры, повозка с четырьмя большими колесами, одежда и множество других предметов материальной культуры сейчас хранятся в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Вместе с тем, авторы проекта полагают, внешний вид курганов не отражает ценность этих археологических памятников и производит впечатление заброшенности: после раскопок вскрытые ямы не были засыпаны, что создает впечатление, будто курганы разграбили. В 2017 году ученым удалось рекультивировать и восстановить первый объект — малый курган №7, после чего работы начались на кургане №5.

В 2018 году специалисты огородили территорию курганов, а в полевом сезоне 2019 года планируется благоустроить территорию, соорудить смотровые площадки для туристов, установить урны для мусора, оборудовать автопарковку, а также организовать передвижную выставку из точных копий сделанных в курганах находок.