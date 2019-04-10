Киев, 10 апреля, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Кандидаты в президенты Украины Пётр Порошенко и Владимир Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Сообщение об этом опубликовано 10 апреля администрацией спортивного комплекса.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Отмечается, что запросы на проведение дебатов подали уполномоченные представители кандидатов. Со стороны Порошенко предложено провести дебаты 14 и 19 апреля, со стороны Зеленского — 19 апреля.

Руководство стадиона инициировало переговорный процесс с представителями кандидатов по вопросу проведения мероприятия, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Порошенко и Зеленский вышли во второй тур президентских выборов на Украине. Он пройдет 21 апреля. После победы в первом туре Зеленский предложил сопернику устроить дебаты на стадионе. Порошенко согласился и призвал Зеленского «быть мужиком».