Порошенко и Зеленский запросили стадион для проведения дебатов
Киев, 10 апреля, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Кандидаты в президенты Украины Пётр Порошенко и Владимир Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Сообщение об этом опубликовано 10 апреля администрацией спортивного комплекса.
Отмечается, что запросы на проведение дебатов подали уполномоченные представители кандидатов. Со стороны Порошенко предложено провести дебаты 14 и 19 апреля, со стороны Зеленского — 19 апреля.
Руководство стадиона инициировало переговорный процесс с представителями кандидатов по вопросу проведения мероприятия, говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, Порошенко и Зеленский вышли во второй тур президентских выборов на Украине. Он пройдет 21 апреля. После победы в первом туре Зеленский предложил сопернику устроить дебаты на стадионе. Порошенко согласился и призвал Зеленского «быть мужиком».