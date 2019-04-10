Пермь, 10 апреля, 2019, 12:35 — ИА Регнум. В Перми 10 апреля в школе №107 отсутствовали на уроках по причине плохого самочувствия 137 человек, всего в школе учатся 606 человек. На данный момент пять школьников госпитализированы, за их состоянием здоровья следят медики, остальные находятся дома, сообщила начальник информационно-аналитического управления администрации Перми Наталья Шушпанова на своей станице в соцсети.

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Она отметила, что причины заболевания детей выясняют представили МЧС, управления Роспотребнадзора и эпидемиологи. Организацией питания в школе занимается одна из местных предпринимателей.

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Людмиле Гаджиевой расторгнуть договор с этим аутсорсером и организовать схему питания в школе до выбора нового. Контрольно-аналитический департамент администрации Перми проверит соблюдение условий договора аренды организации питания.