Москва, 10 апреля, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Если анализировать исследование о достойном жизни размер зарплаты для жителей России, то, конечно, все относительно: у кого-то жемчуг мелкий, а у кого-то щи жидкие, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Борис Михайлович Кустодиев. Купец. 1918

По его мнению, для мужчины в Москве программа-минимум (нормальное питание, интернет, сотовая связь) составляет около 40 тыс. руб. Другое дело, что вечер с девушкой в модной ресторации — это $250−300, а поездка на отдых (также на двоих) может превышать 100 тысяч рублей.

«Вообще, по финансовой теории, считается, что для счастья человеку нужно $2 млн. Первый миллион — это достойное житьё, второй миллион следует разместить в надежном банке, облигациях или дивидендных акциях под 5−8% годовых. Имея годовой доход в $50−80 тыс., можно не работать и тратить время на развлечения, путешествия и т.д.», — считает эксперт.

Напомним, по данным исследования Финансового университета при правительстве РФ, гражданину нужно около 66 тыс. руб. для благополучной жизни, об этом свидетельствует опрос Финансового университета при правительстве России. Больше всего в месяц требуется москвичам — не менее 100 тыс. руб. На втором месте петербуржцы — им нужно получать 91 тыс. руб. в месяц.

Самые невысокие требования к зарплате у жителей Читы (50 тыс. руб.), Улан-Удэ (54 тыс. руб.), а также Барнаула и Якутска (по 55 тыс. руб. в месяц). При этом 24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, уже добились необходимого им уровня дохода, большая часть таких респондентов отмечена в Москве, Казани, Грозном и Махачкале.

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