Ярославль, 10 апреля, 2019, 12:20 — ИА Регнум. 10 апреля депутаты муниципалитета Ярославля должны были утвердить первого заместителя мэра. На этот пост глава города Владимир Волков выдвинул Аллу Кибец, работавшую вместе с ним ранее в Переславле и Красково, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Алла Кибец

Кибец ранее была заместителем главы города Переславля Ярославской области, но широко стала известна как глава территориальной избирательной комиссии. Организованные комиссией довыборы депутатов Переславской городской думы в конце 2018 года вызвали крупный скандал. Заявление о нарушениях на выборах сделал председатель «Справедливой России» Сергей Миронов, глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии потребовала наказать виновных, прокуратура проводила проверку нарушений. Но никто наказан не был, а Кибец получила повышение — назначение первым заместителем мэра областного центра.

Атаку на нового назначенца-варяга повели депутаты-коммунисты. Елена Горбунова сказала, что на таком посту чиновник «должен знать все проблемы, каждую школу, каждый детский сад, каждую ямку на дороге».

«Я хотела бы закончить свое выступление цитатой из вашего интервью: «Готов работать на благо Ярославля. Пока не планировал никого с собой привозить. Буду работать с теми, кто хочет работать. Вопрос: у нас в Ярославле закончились люди, кто хочет работать?» — сказала депутат Елена Горбунова.

Вопрос вызвал раздражение Владимира Волкова:

«Я интервью давал с полгода назад, и когда вы задали вопрос, что я человек новый, наверно, и через 10 лет вы будете говорить, что я человек новый. Я уже не совсем новый и знаю ямки, и знаю школы, и знаю проблемы. И Алла Геннадьевна за время работы советником, которым она является, уже со многими руководителями, предприятиями, проблемами ознакомилась и нашла уже даже решение этих проблем. От места прописки абсолютно ничего не влияет, поэтому считаю вопрос ваш не совсем корректным», — ответил мэр Ярославля Владимир Волков.

Проверить, насколько хорошо знает Алла Кибец проблемы города и понимает пути их решения, решилась председатель фракции КПРФ Евгения Овод.

«Этой зимой у нас был снежный коллапс, какие пути выхода из этой ситуации вы видите и как вы оцениваете ту ситуацию, которая была с уборкой улично-дорожной сети? Второй вопрос — у нас, в принципе, планируется повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Какие оценки вы даете и понимаете ли, как это ударит по горожанам?» — спросила Овод.

В ответ Алла Кибец откровенно «поплыла». Ничего, кроме общих фраз, сказать она не смогла:

«Оба вопроса социально важные для Ярославля и для того, чтобы их решать, необходимо принимать целую систему мер. Зимняя уборка… Да, зимняя уборка на территории Ярославля велась не на том уровне, на каком хотели бы ее видеть депутаты, население и мэрия города. По итогам зимы должностными лицами, мэром, ДГХ приняты меры, будут сделаны вывод, но какие-то частности, что конкретно будет сделано, я вам сейчас не могу пояснить, потому что, поверьте, если честно, я не специалист по уборке города в сфере ЖКХ», — сказала Алла Кибец.

На выручку ей пришел сам мэр:

«В функционал Аллы Геннадьевны не входит ни ЖКХ, ни транспорт, понятно, что в случае моего отсутствия Алла Геннадьевна будет заниматься и этими вопросами, но выстраивание системы уборки города — это не направление Аллы Геннадьевны», — заявил Владимир Волков.

Но Овод продолжала жалить чиновницу, потребовав от нее ответ и на вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. И здесь ответ Кибец был, мягко говоря, неуверенным.

«Я считаю, что они должны соответствовать двум критериям: первое, чтобы предприятия не обанкротились и чтобы те, кто пользуется транспортом, социально незащищенные слои населения, были бы обеспечены такими мерами поддержки, чтобы продолжали пользоваться общественным транспортом. Поэтому, конечно, тарифы, они, наверно, должны соответствовать экономике предприятия, однако при повышении тарифов мы должны продумать, чтобы у нас не пострадали социально незащищенные слои населения», — сказала Алла Кибец.

На помощь ей пришли уже депутаты-единороссы. Они припомнили коммунистке 1917 год.

«Я считаю, что Овод некорректно задает вопросы. Нельзя спрашивать с человека за то, за что он не отвечал и в функционал не входит. Это всё равно, если бы с Евгении Александровны спросить за результат революции 17-го года и результат расстрела царской семьи», — заявил депутат Алексей Таганов.

Усмирять коммунистов пытался и депутат Константин Шлапак, выступивший в духе «жираф большой — ему видней».

«У нас мэр города отвечает за жизнедеятельность всего города, поэтому он вправе формировать свою команду. Тут по формальному признаку согласовывается в муниципалитете, поскольку это прописано в регламенте. Я считаю, надо поддержать данную кандидатуру», — сказал депутат муниципалитета Ярославля Константин Шлапак.

Свою шпильку вставила представитель ЛДПР Марина Дьячевская. Она спросила про образование Аллы Кибец. Как и Владимир Волков, его первый зам получила юридическое образование в педагогическом вузе в Вологде. Дьячевская спросила, есть ли какое-то другое образование у кандидата на пост первого зама.

«Кроме юридического образования, я еще имею законченные курсы бухгалтерского учета. Второго высшего образования у меня нет», — ответила Алла Кибец.

Пожалуй, самую странную позицию занял единственный справедливоросс в муниципалитете Анатолий Каширин — сам-то он «за», но партия против.

«Партия «Справедливая Россия» познакомилась с Аллой Геннадьевной в Переславле во время выборов в областную думу и довыборов в Переславскую думу. Алла Геннадьевна работала там председателем ТИКа. Знакомство было не очень приятным. Вы помните, там было много скандалов. Судя по профессиональному пути, не сомневаюсь, что Алла Геннадьевна способна работать на этой должности. Но, ничего личного, «Справедливая Россия» против данной кандидатуры на должность первого зама»,— сказал председатель фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин.

Дискуссию прекратил председатель муниципалитета Артур Ефремов, предложив выразить свое мнение голосованием. 21 голос за, 4 против, 2 воздержались — Алла Кибец стала первым заместителем мэра Ярославля.