Калуга, 10 апреля, 2019, 12:16 — ИА Регнум. В Калуге 9 апреля восьмилетний мальчик выпал из окна квартиры на восьмом этаже в доме на улице Баррикад. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Евгения Иванова, по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

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По предварительным данным, когда мать пострадавшего мальчика отвлеклась на младшего сына, старший открыл окно, взобрался на подоконник, не удержался и упал. Во время падения ребёнок зацепился за козырёк подъезда, что немного смягчило удар.

Ребенка госпитализировали. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия.