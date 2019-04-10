Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Государственный Русский Музей заявил, что попытки кражи скульптуры с территории Михайловского замка в Петербурге не было. Фигурки гвардейцев, установленные в нишах по обе стороны Трехчастного моста у входа в парадный двор замка, не имеют художественной ценности. Но даже их никто украсть не пытался. Однако в региональном ГУ Росгвардии просят не торопиться с окончательными выводами.

Дарья Драй ИА REGNUM Михайловский замок

Напомним, 10 апреля представители Росгвардии сообщили, что двое злоумышленников якобы пытались с помощью веревки с крюком похитить скульптуру из ниши во рву Михайловского замка (филиал Русского музея). Мужчин задержали сотрудники вневедомственной охраны и передали в полицию.

Как разъяснили ИА REGNUM в пресс-службе Русского музея, в небольших нишах, которые во времена Павла I служили окнами для освещения подвальных коридоров, действительно находятся две деревянные фигурки гвардейцев, высотой 30 см. Они не входят в коллекцию Русского музея.

Туристы и посетители Михайловского замка бросают в эти ниши монеты «на удачу». Точно такая же традиция есть и у маленькой фигуры «Чижика-Пыжика» на Фонтанке, недалеко от Михайловского замка. Но к музейному криминалу инцидент у замка не относится.

«Двое неизвестных пытались достать монеты с помощью веревки с магнитом и были задержаны сотрудниками Росгвардии, находящимися на посту охраны Михайловского замка и полицией. Попытки кражи фигурок гвардейцев, не обладающих художественной ценностью, не было», — заявили в Русском музее.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти ИА REGNUM уточнили, что инцидент у Михайловского замка произошел во вторник, 9 апреля, около 12 часов дня.

Сотрудники учреждения культуры заметили, что у входа в замок двое неизвестных граждан пытаются спуститься по веревке с моста в ров, в гранитной набережной которого имеются ниши со скульптурами.

«Сотрудник филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, проявив бдительность, нажал кнопку тревожной сигнализации и совместно с другими работниками охраны принял меры к задержанию неизвестных», — рассказали в Главке Росгвардии.

Оба задержанных мужчины были переданы прибывшему на место происшествия наряду отдела вневедомственной охраны по Центральному району Санкт-Петербурга. Задержанных доставили в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Наличие или отсутствие в их действиях криминальной составляющей должна установить полиция, отметили в Росгвардии.