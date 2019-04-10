Пермь, 10 апреля, 2019, 12:12 — ИА Регнум. В Перми к 300-летию города установят скамейку, длина которой составит 300 метров. Лавка появится в парке им. Горького, сообщают местные СМИ.

Parkperm.ru Проект самой длинной скамейки

Скамья невероятной длины станет частью городской инфраструктуры к 2023 году. Сооружение для отдыха горожан и гостей Перми изготовят из различных пород деревьев. Автором проекта является известный пермский архитектор Евгений Жученко. Размах арт-объекта позволит скамье претендовать на звание самой необычной и длинной в России. Это будет не просто скамья, а именно арт-объект: с арками, тематическими фигурами и волнами, сообщает портал 59.ru.

Напомним, в 2023 году Пермь отметит 300-летие. В июле 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о праздновании круглой даты столицы Прикамья. Подготовка к празднованию 300-летия Перми подразумевает комплексное развитие краевой столицы. В так называемый список-300, например, вошли городская набережная, эспланада, гимназия им. Дягилева. Все они будут благоустроены к юбилею города.

Стоит отметить, что самая длинная (1111 метров) скамья в мире опоясывает парк «Свобода» в городке Пазарджик в Болгарии. Одновременно на ней может поместиться около 2 тысячи человек. Самая длинная скамейка в России тянется 150 метров вдоль Нового Арбата в Москве. Особенностью скамейки является то, что она двухсторонняя. Поместиться на ней могут 700 человек, сообщают СМИ.